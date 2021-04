née Raboud

GRANDVILLARD

Marie-Antoinette Borcard, dite Manette, s’est éteinte subitement à la maison, entourée de ses enfants, le samedi 27 mars, à l’âge de 88 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le mardi 30 mars en l’église de Grandvillard.

Manette a vu le jour le 15 février 1933 dans le foyer de Félix et Cécile Raboud. Aînée d’une fratrie de cinq enfants, elle passa toute sa vie dans son village natal. Sa scolarité accomplie, Manette travailla dans un atelier de couture à Bulle, mais son désir le plus cher était de pouvoir étudier. C’est pourquoi, à la suite de son mariage avec André Borcard, en 1955, et après avoir élevé ses quatre enfants, Philippe, Fabienne, Isabelle et Marc-Henri, elle suivit une formation commerciale grâce à des cours du soir. Cela lui permit d’être engagée…