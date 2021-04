Maxime L’Homme brille d’entrée

VTT. Le peloton mondial a fait sa rentrée samedi à Nalles, à l’occasion de la troisième manche de la Coupe d’Italie. Trois régionaux se sont déplacés dans le Trentin. Avec une bonne opération déjà réalisée par Maxime L’Homme (photo). Le Vuadensois s’est emparé du 14e rang (quatrième Suisse) de l’épreuve junior.

«Pour ma première course internationale à l’étranger, je suis à la fois content du résultat et frustré de devoir partir de si loin», glisse le vététiste affublé du dossard 59. Une position de départ qui ne l’a pas empêché de signer une remontée sur un parcours étroit et peu propice aux dépassements. «Malgré un début de course très rapide, j’ai encore réussi à gagner six places dans le dernier tour. C’est de bon augure pour la suite. J’ai passablement travaillé sur la constance en…