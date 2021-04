Une ouvrière agricole est retrouvée morte, asphyxiée dans les décombres d’une grange ravagée par un incendie. Après une reconversion radicale, cette «fille de la ville» travaillait pour La Ferme de Louise, une petite exploitation bio et militante, tenue par une famille désunie depuis le suicide du père, un an plus tôt…

Samedi, à 21 h 05, sur France3