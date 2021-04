Nos fidèles compagnons

L’invitée du samedi

Sylvie Jeanneret

Professeure en didactique du français à l’Université de Fribourg

OPINION. Comme chacun sait, on est toujours plus intelligent·e après. Quand on porte un regard d’enseignant·e sur la gestion de la pandémie actuelle, on ne peut s’empêcher de la poser, cette question de l’intelligence: comment développer cette capacité unique que nous avons de nous adapter, de réagir face aux adversités, de continuer à avoir l’envie d’apprendre? Il a fallu nous approprier, enseignant·e·s et élèves, parents également, l’enseignement à distance, fait de visioconfé- rences, de multiplication de documents numérisés, proposant aussi un autre rythme d’apprentissage: une expérience, assurément, qui a révélé que les enseignant·e·s font preuve d’une grande flexibilité et qui, par…