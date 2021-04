Nos terres inconnues

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Après les Cévennes, le Queyras et Ouessant au printemps dernier, l’animateur globe-trotteur part à la découverte des Pyrénées-Atlantiques. Parti de la vallée d’Aspe en Béarn, il explore ensuite le Pays Basque, depuis la plus petite province basque, la Soule, jusqu’à la vallée de Baigorri. Ici, les traditions sont vivantes, et la culture ancrée, à travers une langue et un héritage de savoir-faire; les habitants tissent une communauté soudée et solidaire, en lien étroit à «leur terre». ■