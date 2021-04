Nouveau directeur, nouvelle identité visuelle

MURTEN CLASSICS. La vente des billets pour l’édition 2021 des Murten Classics, du 15 août au 5 septembre, est planifiée dès le 1er juillet. «Pour l’instant, on ne sait pas encore si et sous quelles conditions des concerts pourront avoir lieu», préviennent toutefois les organisateurs. Le prochain festival sera empreint de nouveautés: «En accord avec le passage de la direction artistique de Kaspar Zehnder à Christoph-Mathias Mueller, Murten Classics se présente avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo et une nouvelle présence web.» Le programme tournera autour du thème «Sources». Il sera bientôt publié sur www.murtenclassics.ch.