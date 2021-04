Nouveaux locaux pour les sports et les manifestations

ATTALENS. La commune d’Attalens a mis à l’enquête, dans la Feuille officielle de vendredi, l’abaissement du terrain de basket et la création de locaux pour les sports et les manifestations. Ce projet, accepté par le Conseil général en décembre 2018 pour un montant total de 452 000 francs, prévoit notamment «des locaux de stockage, des vestiaires avec des douches, un couvert équipé et un fitness urbain», énumère le conseiller communal Laurent Menoud. L’abaissement du terrain de basket permet, quant à lui, la réalisation des bâtiments prévus à côté des salles de gym de l’école primaire.