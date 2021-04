Pas de comptoir en 2021

ROMONT. Après le Giron des jeunesses, le Comptoir de la Glâne. En raison de la crise sanitaire, le comité d’organisation de cette dernière manifestation est contraint d’annuler l’édition 2021, prévue cet automne au Bicubic. Une décision prise «avec beaucoup d’émotion et de tristesse». «Il ne nous semblait pas réaliste d’organiser une telle manifestation réunissant plus de 10 000 personnes», communique le comité, qui poursuit: «Les risques financiers auraient été trop importants et auraient mis en danger la pérennité de la manifestation.» Le président Philippe Ayer détaille: «Les inconnues étaient trop importantes. Et, au niveau du sponsoring, on ne peut pas se permettre d’aller frapper à la porte des entreprises, qui souffrent, seulement un ou deux mois avant le début de la…