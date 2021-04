AUTOMOBILISME. La 50e édition de la Course automobile de Romont, prévue les 26 et 27 juin, ne pourra pas être organisée. Une décision communiquée samedi par les organisateurs en raison de la situation sanitaire, qui ne permet pas à l’armée de libérer la place d’armes de Drognens. En revanche, la Course de côte La Roche-La Berra (5-6 juin) est maintenue. «Nous attendons les décisions du 14 avril, mais sans public nous renoncerions», précise le président Marcel Magnin. MEG