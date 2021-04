Pixels et caetera

FONDS D’ÉCRAN. Cela passe – comme toujours – par les préférences. De là, sur Zoom, l’onglet «fond et filtre» permet d’afficher le bouton «+». S’ouvre alors la fenêtre pour sélectionner une image de son choix, préalablement téléchargée sur son ordinateur, et la voir ensuite s’afficher en fond d’écran, derrière soi, lors des interminables séances de parlottes professionnelles sur Zoom. Comme les chapeaux de la reine Elisabeth – qu’elle utiliserait pour faire passer des messages politiques – le choix du fond d’écran en Zoom exprime plus qu’une simple image changée au gré de son humeur. Au premier chef, il permet de protéger sa sphère privée mais aussi à afficher son moral, à faire un trait d’esprit, à agir avec un peu d’humour, et d’ailleurs tout devrait être permis dans l’expression de…