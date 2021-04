Pop nonchalante façon San Francisco

MUSIQUE

The Reds, Pinks and Purples

UNCOMMON WEATHER

Slumberland Records

Il faut désormais se méfier du moindre clic de souris sur Spotify. On s’encouble souvent, mais on trébuche parfois sur une perle. Est-ce la pochette «C’est une maison verte/ accrochée à la colline»? Ou les deux premiers accords façon Neil Young brodés sur Don’t ever pray in the church on my street? Ou est-ce simplement le talent d’un gars à l’autre bout de la planète qui a su murmurer une poignée de comptines plaisantes?

Basé à San Francisco, Glenn Donaldson pratique la chanson sautillante à son insu. Un plaisir solitaire, après le crash de son groupe précédent et la mort d’un de ses acolytes. Sous le nom énigmatique de The Reds, Pinks and Purples, le barbu nonchalant compose dans son salon à la mode do-it-yourself.…