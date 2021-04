Question de perspectives

Photographe amateur, Frédéric Betticher bourlingue sans cesse, son boîtier en main. Décryptage de sa conception de la photographie.



ANGIE DAFFLON

Il est si petit. Le personnage, au pied de l’arbre, sur cette langue de sable, ou face à la montagne, n’est qu’une silhouette sombre écrasée par l’ampleur du paysage. Non, pas écrasée. Simplement posée, là, à l’échelle de la nature.



L’homme face au gigantisme de la nature est le sujet préféré de Frédéric Betticher. Appelezle Fred – «je préfère», précise l’habitant d’Avry-devant-Pont en souriant. Opticien chez Bull’Optic, mais aussi et surtout photographe amateur autodidacte, Fred Betticher consacre son temps libre à sillonner le pays, mais pas que, sac au dos et boîtier en main, prêt à noircir l’argent… ou plutôt les pixels.

Toujours un œil…