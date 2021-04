Retour des pauses de midi musicales

BULLE. Les concerts de musique classique à la mi-journée reviennent dès demain: la nouvelle saison des Midis de Sainte-Croix démarre, mais ce nom est désormais trompeur. «Afin de pouvoir accueillir un maximum de mélomanes, les concerts auront lieu dans la grande salle de l’Hotel de Ville de Bulle et non plus dans la chapelle du bâtiment de Sainte-Croix», précise un communiqué de presse de la ville.

Ce vendredi, à 12 h 30, Vincent Magnin au saxophone et Elise Krummenacher au piano proposeront de découvrir un pan de musique arménienne. Le 21 mai, Nicolas Murith à la flûte traversière sera accompagné par Daphné Widmer Fragnière et Sandra Rody au piano. Le duo cor - piano Stéphane Mooser et Fiona Hengartner viendra clore la saison en juin, à une date à déterminer.

En raison des mesures de…