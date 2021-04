Retour vers la jeunesse et ses espoirs perdus

Olivier Schefer

UN SAUT DANS LA NUIT

Arléa, 120 pages

L’histoire débute par une de ces remontées du passé que l’on pourrait croiser chez Modiano. François reçoit un bref e-mail d’un ancien ami, perdu de vue depuis des décennies. Jean lui propose un rendez-vous avec ces mots: «J’ai quelque chose pour toi.» Ce voyage vers le Sud-Ouest et les grondements de la Garonne obligera le narrateur à se confronter à ses souvenirs de vacances. Et à ce drame qui a marqué son existence et précipité sa rupture avec Jean: «Il y aura toujours entre nous un cri perdu dans la nuit.»

Philosophe, spécialiste de Novalis et du romantisme allemand, Olivier Schefer signe avec Un saut dans la nuit un premier roman qui allie à merveille simplicité et puissance. Derrière la limpidité des phrases se dessine une…