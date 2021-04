Servette et Thalmann éliminées de la Coupe

FOOTBALL. Comme la semaine dernière en championnat (défaite 2-1), Servette FC Chênois et Gaëlle Thalmann ont buté contre Zurich en quart de finale de la Coupe de Suisse. Samedi à la maison, les Genevoises se sont inclinées sur le plus petit score (0-1). La gardienne bulloise n’a rien pu faire sur le contre des Zurichoises (28e). Pourtant dominantes dans le jeu, les coéquipières de la Gruérienne se sont heurtées à Livia Peng, autrice de nombreux arrêts décisifs dans les filets adverses. En championnat, les Grenat compte cinq points d’avance sur Zurich. Il leur reste six matches pour décrocher leur premier titre.

Léo Seydoux termine par un match nul



La saison de Léo Seydoux avec Westerlo s’est achevée par un match nul samedi face à la lanterne rouge, le Club NXT de Bruges (1-1). Avec 43…