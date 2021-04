Tension et élégance racée

MUSIQUE

The Underground Youth

THE FALLING

Fuzz Club Records

The Underground Youth a publié onze disques ces onze dernières années. Et le douzième, paru il y a quelques jours, pourrait bien être son sommet. Reprenons. Craig Dyer joue de la guitare dans sa banlieue de Manchester et pratique une forme de postpunk qui lorgne autant vers le shoegaze que le rock psychédélique. Avec son épouse à la batterie et deux autres larrons en foire, il écume les arrière-boutiques en cuir noir et chemise blanche. Très cinématographique, sa musique erre entre poésie surréaliste et cold wave.

Avec The Falling, Craig Dyer et ses sbires débranchent les amplis et jouent aux funambules sur quelques accords de guitare acoustique, des mélodies au piano et des larmes de violons. Avec sa voix de baryton, l’homme…