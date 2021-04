Timotée Schaller: «Je veux me faire mon propre nom»

Les juniors élites de Gottéron ont perdu la petite finale du championnat samedi à Lugano.



L’occasion pour Timotée Schaller de marquer un dernier but au terme d’une brillante saison.

A 18 ans, le Bullois est à un premier tournant pour s’imposer chez les pros.

QUENTIN DOUSSE

Les M20 de Fribourg-Gottéron n’ont finalement pas réussi l’impossible: décrocher un dixième succès en douze matches synonyme de médaille de bronze du championnat U20 élite. Etrillés 7-1 sur la glace de Lugano, les jeunes hommes d’Olivier Roschi ont dû se satisfaire du chocolat en ce week-end pascal. Dénouement abrupt d’une saison néanmoins aboutie.

Elle l’est d’autant plus pour Timotée Schaller, unique buteur samedi, et surtout plus fine gâchette du championnat avec une fiche de 77 points (!) en 48 parties. Le Bullois…