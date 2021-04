Un contrôle de circulation fructueux à Villarsiviriaux

VILLORSONNENS. Mardi à la suite d’un contrôle de circulation à Villarsiviriaux, un automobiliste de 32 ans a été interpellé sous l’influence présumée de stupéfiants, communique la police cantonale. Il a été soumis à un test qui s’est révélé positif. La fouille du véhicule a par ailleurs permis de séquestrer différents stupéfiants, ainsi que du matériel de vente et de culture. Au final, 740 g de marijuana, 310 g de haschisch, 283 pilules d’ecstasy, 38 g de MDMA et des graines de chanvre ont été découverts. Lors de l’audition, l’automobiliste a reconnu la consommation présumée de stupéfiants peu avant le contrôle et leur vente. Il sera dénoncé au Ministère public.