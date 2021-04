COURSE À PIED. Les organisateurs de la course Neirivue-Moléson ont annoncé vendredi les modalités de la 42e édition, qui aura lieu le 20 juin, si la situation sanitaire le permet. La compétition se déroulera sous forme de contre-la-montre au départ de Moléson-Village. L’unique parcours de 8 km et 1000 m de dénivelé emmènera les participants au sommet du Moléson. Les inscriptions – limitées – seront ouvertes le 3 mai.