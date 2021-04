Un dernier pas de géant

LIVRES. En 2015 disparaissait un auteur extravagant qui a révolutionné le genre de la fantasy. Avec plus de 40 ouvrages consacrés à son Disque-monde, Terry Pratchett a amené les Monty Python et Jerome K. Jerome chez Le Seigneur des anneaux. Grâce à lui, ou à cause de lui, l’humour souvent absurde s’est installé au pays des trolls, des licornes et des dragons, mais aussi du cinéma, du rock et de la mort qui aime les petits chats…

Les voiles de la réalité étant particulièrement poreux dans l’univers du Britannique, tous les mondes s’y retrouvent dans une fête joyeusement foutraque. La satire est le fondement même de cette terre: cette dernière, plate comme une pizza, se tient posée sur le dos de trois éléphants, euxmêmes perchés sur le dos d’une tortue naviguant dans l’espace… Il y a dans…