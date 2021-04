Télévision

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents, Roman et Anna. Alors que la France est occupée par les Allemands, leur père s’inquiète du sort réservé aux Juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur religion et les envoie en zone libre où ils pourront se cacher. Il leur promet que la famille sera réunie dans quelques mois…

Lundi, à 21 h 05, sur France3