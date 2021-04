Un Suisse pour sauver le monde

BANDE DESSINÉE



Patrice Perna et Francisco Ruizge

LA PART DE L’OMBRE, T. I, TUER HITLER

Glénat

Par deux fois, Maurice Bavaud s’est retrouvé à quelques pas d’Adolf Hitler, à quelques secondes de pouvoir le tuer. Le Neuchâtelois avait passé les contrôles et la garde rapprochée de façon presque incompréhensible, comme guidé par une force supérieure. Rien d’étonnant pour ce mystique qui suit alors le séminaire et qui voulait – simplement – sauver l’humanité. Il sera pourtant capturé et exécuté. La Suisse ne lèvera pas le petit doigt, alors qu’elle aurait pu facilement le sauver. En 1955, dans une ville de Berlin pas encore murée, le procès en cassation de Maurice Bavaud est couvert par deux journalistes est-allemands, un ancien policier et une jeune recrue. Contre toute attente, le jugement…