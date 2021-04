Un taxi pour l’enfer

BANDE DESSINÉE Chabouté

YELLOW CAB

Vents d’Ouest

Benoît est un réalisateur de documentaires français vivant à New York, mais sans nouvelle inspiration. En discutant avec son amie, une idée vient: entrer dans les entrailles de la Grosse Pomme en se laissant embarquer dans ses artères de béton effervescentes. Dans la ligne de Robert de Niro, Benoît va se glisser dans la peau d’un chauffeur de taxi. L’ambiance est rapidement posée, quand un collègue lui lance un déprimé «Bienvenue en enfer». Sa vie s’organise dès lors entre les délires administratifs, une police malveillante, certains clients méprisants voire douteux, des quartiers plus ou moins louches. Il devient un symbole de la ville, tout en n’étant au final qu’un élément décoratif et interchangeable. Tiré du roman de Benoît Cohen,…