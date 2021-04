Une pétition demande un geste pour le personnel des institutions sociales très sollicité

CORONAVIRUS. Comme dans les hôpitaux, les soignants et les personnes encadrantes des institutions sociales ont vu leur quotidien bouleversé par la pandémie de coronavirus et ont dû retrousser leurs manches. La Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises (FOPIS) demande que ces professionnels reçoivent une prime de 500 francs et trois jours de congé, comme cela a été le cas pour les collaborateurs de l’Hôpital fribourgeois. Par voie de communiqué, l’association annonce avoir lancé une pétition.