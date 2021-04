Une place pour les bougies

A propos des règlements régissant les cimetières.

Ah, la paix des morts… Ou plutôt celle des vivants, celle des souvenirs des vivants. Au détour de travaux universitaires dans les années huitante, j’ai découvert la variété et la précision des règlements régissant les cimetières. Les principes en sont souvent rigides. Heureusement, les employés chargés de les appliquer sont suffisamment proches de la nature humaine sensible des visiteurs des lieux et savent leur en concéder de larges interprétations.

Avec le printemps, j’ai surpris, à proximité des jardins du souvenir des cimetières de Bulle et de La Tour, une fourmillante floraison de panneaux de mise en garde. Diable (!), à quoi est due cette atteinte à l’harmonie des lieux? Harmonie par ailleurs de plus en plus recherchée ici en ces…