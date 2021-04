RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Une seule planète accompagne des familles, des entreprises et des collectivités de Suisse romande en quête de pratiques plus durables. Le coach Nicolas Dépraz leur propose des solutions à leur portée. A eux de décider s’ils souhaitent ou non les adopter.

Marie-Laure Doutrelepont et David Bonvin, Noës (VS)

David Bonvin et Marie-Laure Doutrelepont ont une passion commune: le shopping. Ce jeune couple de Sierre traverse volontiers la Suisse pour dénicher de jolies boutiques. Mais depuis peu, il s’interroge sur sa consommation. Peut-on se faire plaisir en achetant moins et mieux?

Noé Cristinat, viticulteur à Ollon

A Ollon, Noé Christinat s’apprête à reprendre le domaine viticole familial. Après des études de lettres, Noé a répondu à l’appel de la vigne. Fraîchement…