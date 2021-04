Vaccination dès 50 ans à partir de lundi

SANTÉ. Lundi, les rendez-vous de vaccination seront libérés pour les personnes de 50 ans et plus, a fait savoir la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) dans un communiqué. Dès que cette catégorie de personnes aura été vaccinée, les autorités ouvriront les rendezvous à tous, vraisemblablement à partir de la mi-mai. La DSAS conseille fortement d’anticiper et de s’inscrire déjà. A ce jour, 81% des personnes de 75 ans et plus ont reçu des doses de vaccin et 62% des personnes de 65 à 74 ans. Le personnel soignant est aussi en train de se faire vacciner, soit dans les hôpitaux publics ou dans les institutions de santé (soins à domicile), soit dans les centres de vaccination. Pour agrandir celui de Forum Fribourg, les tests seront désormais effectués dans un autre lieu de la…