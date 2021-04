Varier ou se spécialiser, le dilemme de la performance

Un sportif doit-il se consacrer à une seule et unique discipline dès son plus jeune âge pour espérer atteindre le plus haut niveau?

Largement combattu, le phénomène de la spécialisation sportive précoce garde pourtant certains adeptes.

Point de situation dans le cyclisme, l’athlétisme et la natation.

QUENTIN DOUSSE

ENTRAÎNEMENT. Le corps médical, les scientifiques et les formateurs ne cessent de le répéter: avant de viser la performance, l’enfant doit favoriser une pratique polysportive afin de développer des habiletés et une base motrice complète. L’injonction, formelle, vise à prévenir les dangers d’un phénomène connu: la spécialisation sportive précoce (SSP).

Longtemps, la SSP s’imposait à l’enfant comme le plus sûr moyen de devenir un grand champion. Les choses ont changé aujourd’hui, à…