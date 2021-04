Vers l’acoustique pour mieux dire l’essentiel

Gaëtan Roussel

EST-CE QUE TU SAIS?

Play Two

Il a toujours cette intensité dans la voix, cette espèce d’urgence qui a fait des merveilles avec Louise Attaque. En solo, Gaëtan Roussel a pris l’habitude d’explorer des territoires, de chercher du côté des machines et de l’électro. Est-ce que tu sais? semble marquer un retour à l’essentiel: ces onze morceaux se révèlent plus immédiats, acoustiques, presque dépouillés, ce qui ne signifie pas simplistes pour autant. Et, promis, le fait que le disque soit né pendant le premier confinement demeure secondaire dans cette évolution.

L’ouverture est grandiose: Tu ne savais pas fait partie de ces titres qui vous prennent aux tripes et ne vous lâchent plus. La suite ne sera pas entièrement à la hauteur de cette magnifique envolée, mais l’album se révèle…