«Gagner avec le seul club romand de l’élite est particulier»

Gaëlle Thalmann est à nonante minutes du titre national avec le Servette FC Chênois Féminin.

La Bulloise dresse le bilan d’une saison riche en émotions.

A 35 ans, la gardienne lancera un nouveau défi en club qui doit la conduire à l’Euro 2022, voire au Mondial en 2023.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Où s’arrêtera – et rebondira – Gaëlle Thalmann, 35 printemps et une motivation intacte depuis ses débuts en Ligue nationale A avec Thoune, en 2003? A ces deux questions, aucune réponse formelle. Uniquement la vérité du terrain, là où la gardienne bulloise s’épanouit et l’a encore démontré cette saison au Servette FC Chênois Féminin (n.d.l.r.: quinze blanchissages et autant de buts encaissés après 25 journées de championnat).

Ultime mission avant de quitter le club grenat: décrocher le titre de…