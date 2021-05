RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Il y aurait autant de microplastiques dans le lac Léman que dans nos océans! D’où viennent-ils? De la dégradation de gros déchets abandonnés dans la nature, mais pas seulement. Avec quel devenir dans des organismes vivants et avec quels dangers pour la santé humaine? L’idée de transplanter des organes animaux chez des patients pour pallier le manque de donneurs refait surface.

Microplastiques: quels dangers pour la santé?

Nous buvons et mangeons toutes et tous chaque semaine l’équivalent d’une carte de crédit sous forme de microplastiques! Ce sont des chercheurs australiens qui sont arrivés à ce résultat. Disséminés dans l’environnement, on retrouve ces ennemis invisibles partout: en Arctique, dans les océans, du sommet des Alpes jusqu’à 30 mètres de profondeur…