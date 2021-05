Alizée Rusca, un record pour la rentrée

ATHLÉTISME. Le vent n’a pas perturbé Alizée Rusca pour sa rentrée en compétition, samedi à Bâle. Sur 300 m haies, la Giblousienne du SA Bulle a signé le deuxième chrono en 43’’17, améliorant la meilleure performance fribourgeoise élite de 50 centièmes. «Cette course m’a montré que je suis capable de passer sous les 43 secondes, affirme l’intéressée. Le grand travail réalisé en préparation m’a permis de gagner en technique, en force et en vitesse. L’objectif est maintenant de me rapprocher des limites européennes sur 400 m haies (59’’20) pour espérer une qualification aux championnats d’Europe U23 en juillet prochain.» QD