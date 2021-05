Ambrosini découvre l’élite

ATHLÉTISME. Coralie Ambrosini a découvert le monde de l’élite mondiale lors des World Relays le week-end dernier en Pologne à Chorzow. Malgré son statut de remplaçante lors du 4 x 100 m, la sociétaire du SA Bulle en sort grandie. «J’ai appris énormément, sur la gestion de la préparation ou encore sur la discipline du relais», estime-t-elle. C’est donc en spectatrice que la Touraine de 24 ans a vu son équipe (R. Dietsche, S. Kora, C. Halbheer et C. Reinle) assurer son ticket pour les prochains Mondiaux en atteignant la finale, puis être éliminée lors de celle-ci.

Avec le retour de Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Sarah Atcho, les places seront chères pour aller à Tokyo cet été. Peut-elle espérer y être réserviste? «Je ne me mets pas de pression, assure-t-elle. Mais j’espère quand même…