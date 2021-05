Andrea Burgener Woeffray et Thierry Steiert pas candidats à la candidature au Conseil des Etats

La conseillère communale de la ville de Fribourg Andrea Burgener Woeffray et le syndic Thierry Steiert ne brigueront pas un siège au Conseil des Etats. Ces derniers s’étaient pourtant montrés intéressés à la suite de l’annonce du retrait de Christian Levrat. «Après une analyse approfondie de la situation, en concertation avec la présidence de la section, le constat s’impose que les défis de la prochaine législature et les nombreux projets en cours en ville de Fribourg requièrent un engagement plein et entier», explique le Parti socialiste de la ville de Fribourg. Ils ont ainsi pris la décision de ne pas être candidats à la candidature.