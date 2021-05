née Monney

BULLE

Anne-Marie Fragnière s’est endormie paisiblement le 29 avril à la Villa Saint-François dans sa 89e année, entourée de l’amour des siens.

Anne-Marie Fragnière était une femme de caractère et de foi, aussi aimante qu’exigeante. Elle était éprise de liberté tout en étant respectueuse de la hiérarchie. Née le 15 septembre 1932 à Châtel-St-Denis, elle était la deuxième enfant de Marie et Joseph Monney, sellier-tapissier.

Après ses classes primaires et secondaires à Châtel-St-Denis, Anne-Marie fut apprentie vendeuse à Vevey. Une anecdote en particulier révéla sa soif d’ouverture et de modernité: à 15 ans, sans se soucier de l’autorisation parentale et malgré l’étroitesse des moyens de sa famille, elle acquit un poste de radio pour les siens. Les nouvelles du monde proche et…