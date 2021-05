Artistes et auteurs fribourgeois créent autour de la rupture

La nouvelle exposition temporaire du Musée d’art et d’histoire est entièrement consacrée à la création contemporaine du canton.

DOMINIQUE MEYLAN

EXPOSITION. Neuf artistes et huit auteurs fribourgeois ont été invités à user de leur talent pour parler de rupture. Le thème semble particulièrement bien choisi, alors que le coronavirus a bouleversé le quotidien de bon nombre de personnes. Et pourtant, la nouvelle exposition temporaire du Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) a été imaginée avant le début de la pandémie.

Certains textes et certaines œuvres font allusion au confinement. D’autres pas. Cette exposition temporaire se distingue par son éclectisme. Chaque artiste a interprété la rupture selon sa propre sensibilité. Des œuvres de la collection du MAHF amènent un troisième…