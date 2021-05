Ascenseurs Menétrey et GBY récompensées par le Prix à l'innovation

Mardi soir, la Promotion économique et la Banque cantonale de Fribourg ont mis à l’honneur les entreprises les plus innovantes du canton. La cérémonie de remise du Prix à l’innovation s’est tenue en comité restreint à Forum Fribourg. Elle a été retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la Promotion économique. Le concours, lancé en 1991, vivait sa 15e édition et 38 sociétés ont déposé leur dossier de participation.

Le Prix entreprise de 10 000 francs est revenu à Ascenseurs Menétrey pour le développement d’une nouvelle génération d’ascenseurs. L’entreprise familiale, aux mains de la 4ème génération, a su se démarquer d’un marché très concurrentiel grâce au développement d’installations sur mesure. Créée en 1924, Ascenseurs Menétrey emploie actuellement 125 collaborateurs à Romont. ACN

Retrouvez l’article complet dans notre édition de jeudi