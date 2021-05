Auguste Balmat

dit Guton



SEMSALES

Au revoir Guton. Le soleil ne brille plus sur la ferme du Fauvé. Pour l’éternité, Guton l’a quittée et est parti sur le grand chemin des verts pâturages. Au ciel, son papa l’a accueilli les bras ouverts pour le consoler, lui qui avait tant souffert. Ses proches pleurent son départ si brutal, en sachant qu’il a retrouvé ses parents, ses frères et sœurs et tous ceux qui étaient chers à son cœur.

En 1963, Auguste se maria avec Marie-Hélène. De cette union sont nés quatre enfants. A chaque naissance, Guton avait l’immense joie de sortir de la maternité avec un bébé dans les bras. Pour lui, ses enfants, ses six petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants ont été ses plus beaux cadeaux. Son bonheur fut malheureusement terni par la disparition de deux…