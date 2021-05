Axel Simic «surpris et déçu»

HOCKEY SUR GLACE. L’aventure d’Axel Simic aux Zurich Lions s'est terminée abruptement jeudi soir au Hallenstadion. Battus 4-1 par Genève-Servette dans l’acte III de la demi-finale, le Gumefensois et ses coéquipiers sont en vacances. «Je suis clairement déçu et surpris d’avoir été sorti si rapidement après notre victoire contre Lausanne en quarts, réagit Axel Simic. Genève s’est montré très constant et n’a commis aucune erreur dans la série.»

Le Gruérien de 22 ans ne cache pas son amertume au lendemain de l’élimination. «Nous avions l’équipe pour aller au bout. C’est dommage, car les occasions de devenir champion sont rares dans une carrière...»

Placé à Grasshopper durant la majeure partie de l’exercice, Axel Simic a profité d’une cascade de blessures pour disputer les playoff avec…