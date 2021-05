Télévision

Nathan, 16 ans, vit seul avec son père Stéphane. Lors d’une soirée, il tombe sous le charme d’un autre garçon. Leur baiser, à l’abri des regards, est bientôt publié sur Facebook. Nathan, dont on distingue parfaitement le visage, est dès lors victime de harcèlement et rejeté par son père qui, dans un premier temps, n’accepte pas son homosexualité.

Mercredi, à 21 h 05, sur France2