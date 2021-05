A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

La fièvre de l’or



Le Burkina Faso est devenu en quelques années le quatrième producteur d’or en Afrique. Plus d’un million de personnes vivent de son extraction. Le sol de ce petit pays regorge de milliers de mines artisanales qui ont été creusées, et les conditions de travail y sont dantesques: travail des enfants, absence de sécurité, utilisation de produits chimiques tels que le mercure. Par des voies détournées et souvent mystérieuses, une bonne partie de cet or se retrouve en Suisse. ■