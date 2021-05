Télévision

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«Pour moi, le bonheur c’est le présent!»

La maison de Terre des hommes à Massongex est un lieu unique. On y accueille des enfants de tout âge, inopérables dans leur pays d’origine faute de moyens ou d’infrastructures hospitalières adéquates. Caravane FM a partagé le quotidien de ces enfants et du personnel d’encadrement deux jours durant. Lionel et Jean-François y ont croisé des parcours de vie émouvants et entendu des témoignages bouleversants. Eux aussi ont laissé un petit peu de leur cœur dans cet endroit où solidarité, affection et bienveillance ne sont pas des vains mots. C’est pour eux le voyage de la dernière chance. Les enfants en provenance principalement du continent africain séjournent à la maison de Terre des hommes pendant plusieurs mois…