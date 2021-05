Christian Clément est le candidat du Centre

PRÉFECTURE DE LA SARINE. Les sections du Centre de la ville de Fribourg et de Sarine-Campagne ont désigné à l’unanimité Christian Clément comme candidat à la préfecture de la Sarine. Cet ingénieur de 46 ans habitant Boisd’Amont préside depuis deux ans le Centre Sarine-Campagne. Il est également président d’honneur de la Fédération fribourgeoise des chorales. «Bilingue, dynamique et consensuel, il est le candidat des décisions et du pragmatisme», avancent les deux sections dans un communiqué. Il s’engage notamment pour un aménagement du territoire privilégiant la qualité et répondant aux défis climatiques. Sa candidature n’est en revanche pas soutenue par le PLR et l’UDC, indique La Liberté. Il n’a pas encore été décidé si les deux partis lanceront respectivement leur propre poulain. EF