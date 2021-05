Cure de jouvence pour l’abbatiale Sainte-Marie

Fondée en 1138, l’abbaye d’Hauterive poursuit sa perpétuelle restauration. Au tour de l’abbatiale et de ses fameuses stalles du XVe siècle.

CHRISTOPHE DUTOIT

PATRIMOINE. Si, si, la crise du coronavirus a parfois du bon. A la recherche de fonds pour continuer sa restauration, l’abbaye d’Hauterive – propriété de l’Etat et gérée par une fondation – s’apprêtait à lancer une souscription lorsque, miracle, elle a reçu 6 millions de francs du plan de relance cantonal. Si l’on ajoute le soutien de la Loterie romande, les subsides fédéraux et cantonaux, l’apport de la Fondation d’Hauterive, de l’Association de ses amis et de la communauté, une somme de 12 millions de francs est désormais disponible pour lancer la réhabilitation de l’abbatiale Sainte-Marie, qui devrait durer jusqu’en…