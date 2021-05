Dans le cochon, tout était bon

Tribune libre

A propos des votations fédérales du 13 juin.

Est-il loin le temps où nous festoyions bénichon et Saint-Martin? Sottise ou avenir proche, telle est la question à laquelle nous obtiendrons réponse en juin. L’initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» impose au monde agricole de renoncer aux achats de fourrages, aux pesticides biologiques et chimiques, ainsi qu’aux antibiotiques préventifs. Sans ces contraintes, le droit aux paiements directs irait aux oubliettes. A savoir qu’ils représentent en moyenne 76 300 francs par exploitation et que le revenu agricole moyen est de 74 200 francs. Dure, dure la vie sans confiture! L’un des risques serait que les exploitants se détournent du système des paiements directs pour produire selon leur bon sens et à…