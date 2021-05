Tribune libre

A propos des parterres floraux de la ville de Bulle.

Privée de l’éclosion de la nature au printemps 2020 à cause du confinement, je me suis réjouie cette année d’assister à cette explosion de vie. J’ai guetté la naissance des feuilles sur nos arbres, passant du vert tendre à une parure magnifique vert ou grenat suivant les espèces. Et que dire des champs de pissenlits qui brillent sous le soleil, sans oublier les fleurs qui nous font signe de partout, des petites pâquerettes jusqu’aux arbres fruitiers en pleine floraison.

Merci les jardiniers de la ville qui ont préparé de magnifiques parterres devant le château et ailleurs, que je vois tous les jours en allant à la chapelle en toute liberté et sécurité (merci les patrouilleurs) rendre grâce au Seigneur pour tant de bonté, de…