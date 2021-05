Des cours avant de détenir un chien

CHIENS. Les nouveaux propriétaires de chiens devront suivre cinq heures de cours théorique et se soumettre à une évaluation de conduite. Le Grand Conseil a suivi la recommandation du Conseil d’Etat (La Gruyère du 16 mars), concernant la motion des députés Romain Collaud (plr, Massonnens) et Bertrand Morel (Le Centre, Lentigny). Après fractionnement, la partie sur les cours obligatoires a été acceptée (94 oui, 0 non, 1 abstention), celle sur l’interdiction du mordant sportif rejetée (88 non, 6 oui, 1 abstention). Cette dernière pratique est en effet réglementée par une nouvelle directive, depuis novembre. «Il faut attendre de voir les effets de ces nouvelles dispositions, a expliqué Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts. Une évaluation est prévue…