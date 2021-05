Deux longs trips électrosensoriels

MUSIQUE

Cabaret Voltaire

BN9DRONE/DEKADRONE

Mute

Evidemment, Cabaret Voltaire est ce haut lieu de la culture zurichoise qui a vu naître le dadaïsme. Evidemment, Cabaret Voltaire est aussi ce groupe de Sheffield qui a accompagné la naissance de la musique industrielle, puis électronique. Hyperactif entre 1974 et 1994, il s’est mis en léthargie durant vingt ans, avant de ressusciter en 2014 autour de la seule figure de son colonel Richard H. Kirk. Pour le meilleur.

Après un très salué Shadow of fear l’automne dernier, il vient de publier coup sur coup deux disques de drone. Une musique éminemment aérienne et autopilotée, comme son nom le suggère. Avec un motif récurrent qui hante chacune de ses expériences. Car oui, se passer BN9Drone et Dekadrone s’apparente davantage à un trip…