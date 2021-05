Doc à la Une

RTS1, MERCREDI, À 20 H 15

Raël, le prophète et les aliens



Qui sont les adeptes de Raël, le prophète qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres? Plusieurs communautés raéliennes sont installées à travers le monde. Entre réflexions philosophiques et la pratique de l’amour libre, ces communautés sont plutôt joyeuses. Pour certains cependant, les raéliens sont une secte…

Raël, le prophète, et les aliens nous immergent d’emblée dans l’univers raëlien. A Okinawa, au Japon, où il vit désormais, celui qui a prétendument rencontré les extraterrestres – confirme quarante ans de pratique de l’amour et de la non-violence. Les extraterrestres l’ont nommé le dernier prophète. Raël a fondé la plus grande religion OVNI du monde, affirme que les humains ont été créés à partir de l’ADN des…