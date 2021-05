Echos du Parlement

CAS BAGATELLE DANS L’AMÉNAGEMENT. Une procédure simplifiée va être mise en place pour permettre des adaptations mineures des plans d’affectation des zones (PAZ). Par 59 oui, 30 non et 4 abstentions, les députés ont accepté une motion de Cédric Péclard (vcg, Aumont) et Sébastien Dorthe (plr, Matran). Une procédure simplifiée sera prévue dans la LATeC pour les zones de moins de 1000 m2. Des voix se sont élevées à gauche pour affirmer que les dispositions fédérales ne le permettront pas. Jean-François Steiert, directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions, a parlé, lui, «d’une voie étroite». Car vu les très nombreuses contraintes, peu de cas pourront être traités ainsi et l’article de loi ressemblera à une usine à gaz. «Mais le Conseil d’Etat va tenter ce charmant…